بيان من وزارة الصحة بعد اجتماعها اليوم: قرار مشدد بعد التطورات الأخيرة

2021/03/07 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الأحد ، بياناً بشأن مجريات اجتماعها اليوم الخاص بلجنة الأمر الديواني رقم 217 لسنة 2020.

وقالت الوزارة في بيانها إن "وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ترأس الاجتماع بحضور اعضاء اللجنة ومسؤولي الطبابة في وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي في مقر الوزارة".

وتم خلال الاجتماع بحسب البيان بحث الاجراءات المتخذة في العراق لمنع تفشي السلالة الجديدة وعرض الوزير مستجدات الموقف الوبائي وخطورة الاصابات".

ولفت البيان إلى أن الوزير شدد على أن 20% من الإصابات كانت شديدة وأكد على وجوب إلتزام الجميع بإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي".

وأكد الوزير على دور مديريات طبابة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي موعزا بمنع مرور أي زائر للإمام الكاظم ما لم يرتد الكمامة مع استنفار جهود الاسعاف الفوري لتقديم الإسناد المطلوب.

قبلها أكد وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة وجود حالة عدم إلتزام لدى زائري الإمام الكاظم بإجراءات الوقاية ووجهنا الفرق الطبية بالتشديد على ارتداء الكمامة لدى الزائرين لأن عدم الإلتزام أمر يهدد بالتفشي الوبائي".

ولفت إلى إن وزارته تراقب الموقف الوبائي وتتوقع زيادة الإصابات بكورونا في الأيام المقبلة وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية تسبب بزيادة إصابات كورونا وأكثر من 20 بالمئة من الإصابات بكورونا شديدة وحرجة ".

وأضاف، أن "حظر التجوال قلل نسبة الإصابات بكورونا 40 في المئة".

في الأثناء، أكد مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الأحد 7 آذار 2021، أن قرار حظر التجوال الشامل لم يُتخذ بعد، فيما أشار إلى أنه لا يعلم هل سيُعقد اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة اليوم أو يؤجل لوقت أخر.

وقال الحلفي في حديث خص به (بغداد اليوم)، نحن "ننتظر حتى الآن بشأن عقد اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة، ولا نعلم إن كان سيؤجل أو يعقد اليوم".

وأضاف أن "مقترح حظر التجوال الشامل لم يقدم إلى اللجنة العليا حتى الآن لأن موعد الاجتماع لم يحدد حتى نقدم الدراسة"، مبينا أن "رؤيتنا وفق الموقف الوبائي إنه نحتاج إلى تطبيق حظر التجوال الشامل لكن القرار لم يتخذ بعد".

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