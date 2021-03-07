2021/03/07 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 حالة وفاة وانخفاض ملحوظ بعدد إصابات كورونا في العراق خلال يوم

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