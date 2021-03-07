2021/03/07 | 16:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 3359 إصابة جديدة بكورونا ، و3905 حالات شفاء و24 وفاة في عموم العراق ، خلال الساعات الاربع والعشرين ساعة الماضية ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 3359 اصابة جديدة بكورونا و 3905 حالات شفاء في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 3359 اصابة جديدة بكورونا و 3905 حالات شفاء في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).