البابا فرنسيس يصل الى ملعب فرانسو حريري

2021/03/07 | 16:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصل البابا فرنسيس الى ملعب فرانسو حريري في اربيل .وكان في استقباله رئيسا الاقليم وحكومته نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني .وسيقيم البابا قداسا كبيرا في الملعب ./ انتهى

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