بريد كردستان يصدر 6 طوابع خاصة بالزيارة التاريخية للبابا + صور

2021/03/07 | 16:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل والاتصالات في حكومة كردستان العراق آنو جوهر عبدوكا، اليوم الاحد، اصدأر 6 طوابع بريدية خاصة بالزيارة التاريخية للبابا الى كردستان....

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