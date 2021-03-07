الصحة تسجل 3359 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3509

2021/03/07 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، تسجيل 3359 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3509 حالات. وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 3359 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3509 حالات للشفاء". وأضاف، أن "حالات الوفاة بكورونا بلغت 24 حالة في عموم محافظات البلاد".

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