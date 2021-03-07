2021/03/07 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث مستشار رئيس الجمهورية شيروان الوائلي، عن تفاصيل زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الى العراق، والرسائل الانسانية التي حملتها الى الشعب العراقي، كما كشف عن تحرك لدعم مدينة اور الاثرية وتسليط الضوء على اهميتها التاريخية الكبيرة.وقال الوائلي في حديث الى “المركز الخبري” بمشاركة شخصيات سياسية واجتماعية بارزة، إن “زيارة البابا تحمل اهمية كبيرة بالنسبة للوفود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “اور” التي احتضنت البابا… ملف على طاولة حكومية..



مستشار صالح يكشف عن تفاصيل المركز الخبري الوطني.

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