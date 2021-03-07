الموقف الوبائي لكورونا في العراق يسجل إنخفاض أعداد الإصابات

2021/03/07 | 16:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 3359 إصابة جديدة وتماثل 3509 حالة للشفاء و24 حالة وفاة.

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