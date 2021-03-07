إحباط محاولة تهريب أدوية وأجهزة طبية ومواد متنوعة في أم قصر الشمالي

2021/03/07 | 16:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضبط منفذ ميناء أم قصر الشمالي حاوية حجم 40 قدم تحتوي على مواد لم يصرح بها تهربا من دفع الرسوم الكمركية والضريبية والمنجزة معاملتها من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك الميناء خلافا للضوابط والتعليمات النافذة.وأوضح بيان لهيأة المنافذ الحدودية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمت عملية الضبط …

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