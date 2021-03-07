2021/03/07 | 16:19 - المصدر: عين العراق

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الأحد 7 مارس 2021 | 04:03 مساءً

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أمانة بغداد تعلن إنطلاق الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الرجبية

اعلن امين بغداد المعمار علاء معن انطلاق الخطة الخدمية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع) .



ونقل بيان للامانة ان " امانة بغداد شكلت غرفة عمليات برئاسة امين بغداد بمقر بلدية الكاظمية لمتابعة تقديم الخدمات ضمن الطرق التي يسلكها الزائرون بمدينة بغداد ".



وكشف أن " الخطة تتضمن تحشيد جهود 14 دائرة بلدية وتقسيم قاطع بلدية الكاظمية الى عدة قواطع تكون باشراف الوكلاء والمديرين العامين ".



وأضاف أن " الخطة الخدمية انطلقت بالتزامن مع الخطة الامنية عبر استنفار الجهدين الآلي والبشري في مدينة الكاظمية والطرق المؤدية اليها التي يسلكها الزائرون ".



ودعا امين بغداد المواطنين واصحاب المواكب للتعاون مع ملاكات امانة بغداد وعدم رمي مخلفات الاطعمة والمشروبات الا في اماكنها المخصصة وفسح المجال امام الجهد البلدي حرصاً على نظافة الطريق ".

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