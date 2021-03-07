مرجع صوفي يعلق على زيارة البابا وعدم اجتماعه بالسنة (وثيقة)

2021/03/07 | 16:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حملت الطريقة الكسنزانية في العالم، الأحد، منظمي جدول زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الى العراق ما اسماه "اهمال" المكون السني في لقاء يجمعهم مع البابا.

وقال رئيس الطريقة الكسنزانية شمس الدين محمد نهرو الحسيني في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (7 آذار 2021)، مخاطبا البابا انه "كنا نأمل لو أن منهج زيارتكم الكريمة اتسع فشمل جهة تمثل مكونا مهما ورئيسا من مكونات الشعب العراقي ألا وهو المكون السني بعناوينه ورموزه الكبيرة"، مشيرا الى ان "الطرق الصوفية لها ثقلها في المجتمع العراقي والعالم كطريقتنا القادرية الكسنزانية".

واضاف الحسيني، ان "75% من مسلمي العالم على النهج القادري والعلوي، وإن إهمال هذا الثقل الديني يعد خللا قد يتحمل مسؤوليته الكبرى منظمو منهج الزيارة الذين أغفلوا هذا الطيف الواسع".

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