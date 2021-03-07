2021/03/07 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبما ان زيارة البابا فرنسيس، الى العراق، لاقت صدى واسعاً (داخلياً وخارجياً)، كونها زيارة تاريخية، ولا سيما أنها اعطت صورة معنوية لأجل تقوية العيش المشترك وروح السلام داخل المجتمع العراقي، اشاد سفير العراق لدى الفاتيكان رحمن العامري، بالإجراءات والتحضيرات العراقية الهادفة لإنجاح هذه الزيارة.ويقول العامري في حديث الى “المركز الخبري الوطني”، ان “الإستعدادات العراقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حديث لسفير العراق في الفاتيكان… ما هي اهمية زيارة البابا التاريخية الى العراق؟ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حديث لسفير العراق في الفاتيكان… ما هي اهمية زيارة البابا التاريخية الى العراق؟) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حديث لسفير العراق في الفاتيكان… ما هي اهمية زيارة البابا التاريخية الى العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).