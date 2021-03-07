النزاهة: ضبط مدير ومسؤول شعبة في بلدية العمارة بتهم تلاعب

2021/03/07 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ضبط المُدير السابق لبلديَّة العمارة، ومسؤول شعبة الحاسبة فيها على خلفية تهم تتعلق بالتزوير والتلاعب.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، ان فريق عملٍ من مكتب التحقيق في ميسان، تمكن من ضبط مُدير بلديَّة العمارة السابق ومسؤول شعبة الحاسبة فيها، على خلفيَّة القضية المُتعلّقة بالتزوير والتلاعب بقوائم أسماء المُستفيدين الواردة في قرار توزيع قطع الأراضي السكنيَّة، مُؤكّدةً ضبط الفريق الأوليَّات والأضابير الخاصَّة بالعقارات.

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