مقتل ضابط عراقي في هجوم مسلح شمالي بغداد

2021/03/07 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة العراقية، بمقتل

ضابط بالجيش، الأحد، في هجوم مسلح على

دورية عسكرية بقضاء الطارمية شمالي

العاصمة بغداد.

وفي تصريح صحفي للاناضول تابعته وكالة

نون ، قال حاتم الجابري، النقيب في شرطة

ب

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