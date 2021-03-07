عباءة نجفية وصليب مزركش من كوردستان.. هدايا رئيس الجمهورية للبابا فرنسيس

2021/03/07 | 17:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادل رئيس الجمهورية برهم صالح الهدايا مع قداسة البابا فرنسيس بمناسبة زيارته العراق.

وتضمنت احدى الهدايا جداريتان من تصميم "شيخ النحّاتين" محمد غني حكمت تحملان اسم "درب الآلام" للسيد المسيح، وهي جزء من مجموعة أعمال أنجزها محمد غني حكمت بحجم أكبر على جدران كنيسة الصعود في بغداد وهما مستمدة من النحت الآشوري، وموضوعها آلام السيد المسيح، وتجسيد المعاناة التي عاشها العراقيون على مدى عقود.

وتضمنت الهدايا ايضا، عباءة تم صنعها يدويا من التراث النجفي الاصيل المطرزة بخيوط من الذهب.

اضافة الى قبعة حياكة يدوية وصليب مزركش من تراث كوردستان عبارة عن قماش احمر مطرز بالاحجار الكريمة والعقيق وخيوط الذهب.

من جانبه قدم البابا فرنسيس هدية "مسبوكة الفاتيكان" و الذي اُصدر بمناسبة زيارة قداسته الى العراق.

PUKmedia عن اعلام رئاسة الجمهورية

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