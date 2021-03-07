اربيل.. البابا يقيم قداسا

2021/03/07 | 17:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، يوم الأحد، قداسا في ملعب فرنسو حريري بمدينة اربيل بحضور عدد غفير من المواطنين المسيحيين في اقليم كوردستان.

ووصل البابا فرنسيس الى مدينة اربيل ، اليوم الاحد، في زيارة تاريخية هي الاولى من نوعها الى اقليم كوردستان، بعد زيارة اجراها الى العراق.

وكان في استقبال البابا في مطار اربيل رئيس اقليم كوردستان ونوابه ورئيس حكومة اقليم كوردستان ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان وعدد من الوزراء في حكومة اقليم كوردستان وممثلي الطوائف والاديان والمكونات المتنوعة في اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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