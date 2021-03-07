البابا يقيم

2021/03/07 | 17:06 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أقام بابا الفاتيكان، اليوم الاحد، "قداساً" في ملعب فرانسو حريري وسط أربيل.

ووصل ...

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