حكومتنا..أين الموازنة؟!

2021/03/07 | 17:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / أياد الإمارة

شكو ماكو..

الله يساعدكم على تعب ما بعد الزيارة مقدماً..

لأن أعتقد هواي راح تتعبون بعد الزيارة..

شلون راح تلمون السفرة؟

على كبرها ..



ما أعتقد تگدرون تلمونها!

ها ..؟

حيرة مو؟

يلا المهم العَبرة “مالت الشط” مو العِبرة.

هسة سالفة الزيارة الحمد لله مشت ولو ما بينت عليكم نتائجها، بس “الحمد لله” للناس الفقرة المبتلية بلوة..

أنت شعليك؟

أعتقد الشغلة مو يمك!

بالمناسبة فاضل عواد شأخباره؟

الرجال دكتوراه لغة عربية صدگ مو لزگ.

سالفتنا “الموازنة” البرلمان مشكوراً طرح عشرات التعديلات ورجعها للحكومة، والحكومة لحد الآن: لا حس لا خبر لا چفية لا حامض حلو لا شربت..

“هم فاضل عواد”

مو سمعنا وتأكدنا “صوانيكم شموع انترست”

فيا حكومتنا الموقرة ما هي آخر أخبار موازنة العراق؟

وما أعرف موازنتكم انتم لو موازنة الشعب..

تاهت علينا وعند بعض زعماء “الكتل” السياسية نلگاها!

وظائف ماكو..

الدولار معلگ “نحچي معلگ”..

الرواتب -وهاي من إنجازاتكم- تغيرت مواعيدها متأخرة..

المشاريع..

راح نستعين بالسيد يس خضر وأُغنيته “دوريتك وما لگيتك” وأعتقدها صالحة لأن تكون نشيد إستقبال السيدة بلاسخارت في أول زيارة قريبة لها للعراق على أن تُبدل رقصة “الچوبي” بالردح على طريقة “للگاع”..

بعد شنو بالموازنة؟

إعمار القصور تغطية على كل القصور؟

لو تهتمون بالتزحلق على الجليد و”تزحلگون” الشعب؟

السادة جماعة نريد وطن..

شأخبار الوطن؟

بلا لُقاح..

بلا موازنة..

بلا تحقيقات منصفة تُبين لنا “الباگنة واليوميلة”..

ويومية طلعة بايخة جديدة!

شنسوي؟

نوقف الدراسة؟

شو الدراسة صارت ألكترونية بالبيوت..

نوگف النت؟

مو؟

چا شلون تُقاد الثورة؟

ومن أين نأتي بصحابي يقود الفتنة..؟

سالفتكم سالفة، ما تنحچي، صرتوا مثل بلّاع … الموس.

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