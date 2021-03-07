رغم توقيع العقد.. الاردني بزيع يعتذر عن الالتحاق بنفط الشمال

2021/03/07 | 17:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعتذر لاعب كرة السلة الاردني سامي بزيع، عن الالتحاق بفريق نفط الشمال العراقي.

وقال بزيع في تصريحات للصحافة الاردنية وتابعتها وكالة/ المعلومة/ انه “قدمت اعتذاري عن الالتحاق بفريق نفط الشمال رغم التوقيع معهم”.

واوضح بالقول، ان “سبب اعتذاري يعود الى الوضع الامني المتردي والصحي في العراق”، على حد وصفه.

وكان نفط الشمال قد اعلن تعاقده مع بزيع لتمثيل الفريق في الموسم الحالي.



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