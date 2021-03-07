الداخلية تعلن تسفير عشرات المخالفين لقانون الإقامة من الأجانب

2021/03/07 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، تسفير 124 شخصاً من جنسيات مختلفة لمخالفتهم قانون إقامة الأجانب العراقي.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مديرية شؤون الإقامة خلال الاسبوع الماضي، تمكنت من تسفير (124) شخصا من مختلف الجنسيات خارج أراضي جمهورية العراق".واضاف البيان "وقد ألقي القبض عليهم في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017".

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