البابا من أربيل: الكثير من العراقيين يحملون جراح الحرب والعنف المرئية وغير المرئية

2021/03/07 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلمة البابا فرنسيس خلال القُداس الإلهي في ملعب فرانسوا حريري - أربيل

في العراق كثيرون هم أخوانكم واصدقاؤكم الذين يحملون جراح الحرب والعنف المرئية وغير المرئية

الله أرسل يسوع ليطهر الهيكل البشري وقلوبنا جميعاً

يجب أني كون القلب طاهراً من الكذب والازدواجية المضطربة

هناك إيمان زائف يستبدل النوايا النقية بالمصالح الشخصية

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