بابا الفاتيكان يحيي قداساً في أربيل بحضور 10 آلاف مواطن

2021/03/07 | 17:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل بابا الفاتيكان فرانسيس، اليوم الأحد، ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل واقام قداسا هناك....

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