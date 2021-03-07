2021/03/07 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البابا: نحن بحاجة أن نزيل من قلوبنا الطمع بالسلطة بينما يعاني إخوتنا وأخواتنا » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:03

واع/

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