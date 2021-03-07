البابا: في العراق الكثير من إخوانكم يحملون جراح العنف.. يجب أن يكون قلبنا نقياً

2021/03/07 | 17:11 - المصدر: وكالة ناس

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البابا فرنسيس يفسر آيات من الإنجيل خلال القداس التأريخي برئاسته في ملعب فرنسوا حريري في أربيل

البابا: هنا في العراق الكثير من إخوانكم يحملون جراح العنف

البابا: يجب أن يكون قلبنا نقياً وطاهراً من الأكاذيب والنفاق

البابا: نحن بحاجة أن نزيل من قلوبنا الطمع بالسلطة بينما يعاني إخوتنا وأخواتنا

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