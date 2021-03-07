حديث لسفير العراق في الفاتيكان… ما هي اهمية زيارة البابا التاريخية الى البلاد؟

2021/03/07 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد سفير العراق لدى الفاتيكان رحمن العامري، اليوم الاحد، بالإجراءات الامنية والتحضيرات العراقية الهادفة لإنجاح زيارة البابا فرنسيس الى العراق التي لاقت صدى واسعاً (داخلياً وخارجياً)، كونها زيارة تاريخية، ولا سيما أنها اعطت صورة معنوية لأجل تقوية العيش المشترك وروح السلام داخل المجتمع.ويقول العامري في حديث الى “المركز الخبري الوطني”، ان “الإستعدادات العراقية التي […]

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