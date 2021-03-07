البابا فرنسيس يدعو المسيحيين للعودة إلى الموصل

2021/03/07 | 17:18 - المصدر: الصباح

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الموصل/ الصباح

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، المكون المسيحي للعودة إلى الموصل.

وقال البابا بكلمته في كنيسة حوش البيعة بمدينة الموصل: ان "تعاوناً كبيراً وجدناه عند زيارة العراق"، مبينا ان "التناقص في اعداد المسيحيين في الشرق الاوسط ضرر جسيم، داعيا "المسيحيين للعودة الى الموصل".

واضاف "نرفع صلاتنا ترحماً على ضحايا الإرهاب، مشددا على ان "الموصل فيها رمزان للاقتراب من الله جامع النوري ومنارة الحدباء، وان الابتعاد عن القيم الالهية ادى الى انتشار الشر".

وتنقبل البابا إلى الكنيسة الطاهرة الكبرى للصلاة على الشهداء.

ووصل البابا فرنسيس، اليوم الاحد، الى كنيسة حوش البيعة في الموصل.

واستقبله أهالي الموصل القديمة ومن جميع المكونات، بحفاوة كبيرة في حوش البيعة، ولوح أطفال المدينة بالإعلام العراقية والورود.

يذكر ان قداسة الحبر الاعظم البابا فرانسيس، وصل الى مدينة الموصل في محطته لليوم الثالث.

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