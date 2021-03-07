2021/03/07 | 17:22 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأحد 7 مارس 2021 | 04:59 مساءً | عدد القراءات : 30

مبابي يستعد لبرشلونة برسائل واثقة

بدا كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان واثقا قبل مواجهة برشلونة، يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

صرح مبابي عبر قناة فرانس 2 "نستعد بشكل طبيعي وعادي لمواجهة برشلونة، والأهم من ذلك بكل هدوء كما هو معتاد".

وتفوق الفريق الباريسي ذهابا في كامب نو بالفوز 4-1.

وعن الفوز على بريست بثلاثية في كأس فرنسا، أضاف كيليان "حققنا هدفنا بالتأهل أمام فريق صعب على ملعبه، إنه فريق ممتع، أبارك لهم على اللعب بكل حماس وجدية".

وأشار "عانينا نسبيا في الدقائق الأخيرة بالشوط الأول، لكننا نجحنا في إحراز الهدف الثاني، مما أفادنا كثيرا".

وأتم كيليان مبابي تصريحاته "لقد كانت مواجهة مهمة، لأنه إذا خسرنا لفقدنا أحد ألقاب الموسم، والآن نستعد لمواجهة جديدة في مسابقة بظروف مختلفة".

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