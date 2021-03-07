انطلاق عملية أمنية لـ”منع استهداف قاعدة بلد الجوية”

2021/03/07 | 17:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، الأحد، بانطلاق عملية مشتركة لتأمين المناطق المحاذية لنهر ديالى و”منع استهداف قاعدة بلد الجوية”.وقال المصدر، إن “قوة أمنية مشتركة من استخبارات عمليات ديالى وشرطة المحافظة نفذت عملية أمنية لتامين مناطق الجيزاني وزنبور والدوجمة المحاذية لنهر ديالى (90 كم شمال بعقوبة)”.وأضاف، أن “العملية تهدف الى تمشيط المنطقة التي تستغل لشن […]

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