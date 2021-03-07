2021/03/07 | 17:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل- الزمان في ملعب امتلأ بآلاف المصلين، احيا البابا فرنسيس بعد ظهر السبت اكبر قدّاسٍ احتفالي في أربيل في كردستان، العراق، في اليوم الثالث والأخير من زيارته التاريخية إلى العراق.وقال في كلمته امام جموع كبيرة فيها تمثيل سياسي من الاقليم وممثلة الامم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والطوائف العراقية ، ان علينا ان نطهر قلوبنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا يحيي من أربيل أكبر قداس له في العراق: لنطهر قلوبنا من النفاق والازدواجية والأكاذيب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا يحيي من أربيل أكبر قداس له في العراق: لنطهر قلوبنا من النفاق والازدواجية والأكاذيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).