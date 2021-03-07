البابا في أربيل.. 10 آلاف مشارك في قداس كبير

2021/03/07 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر نحو 10 آلاف مشارك، الأحد، قداسا جماهيريا كبيرا أقامه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

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