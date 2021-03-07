2021/03/07 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هي الأسباب التي تدعوك إلى تسمية المجتمعات العربية بأنها «حطام وهشيم اجتماعي»؟مصعب قاسم عزاوي: المجتمعات العربية المظلومة المنهوبة المقهورة تكابد نموذجاً فريداً من الاستبداد بأشكاله الفاشية، والليبيرالية الشوهاء المستحدثة، والقروسطية الفكرية التي عفى عليها الزمن بشكل يجافي واقع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حطام المجتمعات العربية الهشيمية - مصعب قاسم عزاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حطام المجتمعات العربية الهشيمية - مصعب قاسم عزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).