أهم المسائل في الماركسية المعاصرة (1) - فؤاد النمري

2021/03/07 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري أهم المسائل في الماركسية المعاصرة (1)يشدّد متثاقفو البورجوازية الوضيعة وهم يسيطرون على وسائل الإعلام المختلفة في كل مكان في العالم على أنه ما كان الإتحاد السوفياتي لينهار بعد أن وصل ليكون الدولة الأعظم في العالم لولا أن هناك خللاً بنيويّاً عارماً في النظرية الماركسية .ليس أدل على الفقر الفكري لهؤلاء المتثاقفين وتطفلهم على علوم الماركسية من حقيقة أن ماركس كان قد صاغ نظرية في التطور الإ ......





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