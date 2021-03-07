الانبار تعلن انجاز 75% لاكبر فندق في العراق بالرمادي

2021/03/07 | 17:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

أعلن قائممقام الرمادي ابراهيم الجنابي، الاحد، انجاز نسب متقدمة في انشاء اكبر فندق في العراق بالمدينة.

وقال الجنابي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “مراحل انجاز العمل في انشاء اكبر فندق في العراق في مدينة الرمادي، وصلت الى 75%”، مبينا أن “الفندق من اهم المشاريع الاستثمارية العملاقة في الانبار كونه صمم بطرق حديثة تواكب التصاميم العمرانية المتطورة”.

وأضاف، أن “الفندق يحوي على 240 شقة وقاعدة تسع لـ 800 شخص فضلا على ابنية اخرى متنوعة متكاملة”، مبينا ان “كلفة المشروع نحو 150 مليار دينار ومن المؤمل افتتاحه في غضون الفترة القصيرة المقبلة”.

يشار الى ان الاحداث الامنية التي شهدتها الانبار ارجئت العمل في انشاء فندق الرمادي لدواعي امنية.



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