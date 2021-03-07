التوزيع الجغرافي لـ 411 إصابة جديدة بكورونا أعلنت اليوم في الرصافة

2021/03/07 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 411 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 163 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 411 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

- 163 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع المدائن 54 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الاستقلال 21 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الاعظمية 25 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 21 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 42 حالة من خلال الرصد الوبائي .

- 248 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

57 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و 38 و 19 و 61 و6 و 7 / / حي الامانة / الجوار / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة /

4 حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 503 / 502 / / 508

23 حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 / حي اور / 341 .

5 حالات في منطقة الزعفرانية توزعت على محلاتها وشوارعها .

7 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / قرب المستشفى

6 حالات حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة .

16 حالة في الحسينية محلة / نهر عودة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور / 225/ 217 / 221 /

6حالات في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ 312 / شارع 20 / 310 /

15 حالة في منطقة الكرادة محلة/ مطعم زرزور / 907 / 930 / 909 / 901 / 911 / 910

14 حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723 / 9 نيسان / 715 .

7 حالات في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703 .

8 حالات في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751 / السوق .

4 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 730 .

3 حالات في منطقة الدورة محلة 840 / 808 .

7 حالات في منطقة الغدير محلة 710 / 711 .

3 حالات في كل من / جسر ديالى / ام الكبر/ حي الخليج محلة 727 و725 / المعالف محلة 834 / الشماعية الزراعي / حي العامل / مجمع الطاقة / / بارك السعدون /العرصات / شارع النظال / بسماية / الوزيرية / زيونة محلة 714 .

وحالتين في كل من / الاصلاح / الفضيلية / حي العامل محلة 803 / الكمالية محلة 757 / اليرموك محلة 612 / الحرية محلة 424 / المسيب / الطوبجي / بعقوبة / تقاطع نهروان / شهداء العبيدي .

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 86990 توفي منهم 1458 للاسف فيما اكتسب الشفاء 79746 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5786 "

ودعا الساعدي الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس"

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