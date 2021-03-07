"تعديل سعر الصرف".. نائب تتحدث عن رد حكومي على المطالبات النيابية بتخفيضه

2021/03/07 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ خاصنفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، الاحد (07 اذار 2021)، عدم وجود جدية حقيقية لدى البرلمان لتغيير سعر صرف الدولار الى السعر السابق .وقالت جودت، لـ( بغداد اليوم)"، إن "الحديث عن عدم وجود أغلبية برلمانية رافضة لتعديل سعر صرف الدولار بعد رفعه من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، غير دقيق وبعيد عن الواقع، بل على عكس ذلك، الأغلبية مع تعديل سعر الصرف وارجاعه اإلى ما كان عليه أو تقليله عن ما جاء في مشروع قانون موازنة 2021".وأضافت أن "تعديل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، يبقى من صلاحية الحكومة العراقية، اما البرلمان فلا يستطيع إجراء اي تعديل إلا بموافقة الحكومة،"، لافتة إلى أنه "حتى اللحظة لا توجد موافقة حكومية على هذا التعديل بل هناك إصرار على بقاء سعر الصرف دون أي تغيير، وهذا ما يرفضه غالبية النواب".وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأحد (07 آذار 2021)، أن الحراك السياسي ما زال مستمراً داخل مجلس النواب، مع وجود تواقيع برلمانية قدمت إلى المالية النيابية من أجل إعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار أو تقليل السعر الحالي.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحراك السياسي بهذا الخصوص ما زال مستمراً، حتى هناك طلبات قُدمت بتواقيع عدد كبير من أعضاء البرلمان إلى المالية النيابية، من أجل سعر صرف الدولار".

وأضاف، أن "تلك التواقيع بقت على حالها، لأن اللجنة المالية والبرلمان لا يمتلكان أية صلاحية في تعديل أو إعادة سعر صرف الدولار"، مؤكدًا أن "هذا الأمر من صلاحية البنك المركزي حصرًا".

وبيّن، أن "الحكومة من الصعب أن تذهب في هذا الاتجاه، لأن تغيير سعر الصرف أو إعادته إلى سعره السابق يحتاج إلى إعادة صياغة مشروع قانون موازنة 2021 من جديد".

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