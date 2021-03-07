الداخلية توضح حقيقة صدور قرار بمنح قدم لمدة 6 أشهر للضباط وسنتين للمنتسبين

2021/03/07 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادردت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، في بيان رسمي اصدرته، على ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور كتاب يتضمن منح قدم لمدة 6 أشهر للضباط، وسنتين للمنتسبين.وذكرت الوزارة في بيانها الذي تلقته (بغداد اليوم)، انها "تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور كتاب يتضمن منح قدم لمدة 6 أشهر للضباط، وسنتين للمنتسبين".

ودعت الوزارة جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي إلى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول اي معلومات لم تصدر عن الجهات المختصة في الوزارة".

نسخة من الكتاب المزور

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