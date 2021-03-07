2021/03/07 | 17:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ اصيب اربعة عمال بحريق اندلع في احد افران الخبز في ناحية الحمزة الغربي جنوب الحلة مركز محافظة بابل .وقال مصدر في شرطة بابل" ان الحريق اندلع بسبب انفجار اسطوانة غاز ".واضاف :" ان الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الحلة الجراحي ، وان حالة احدهم خطرة "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة اربعة عمال بحريق في احد الافران جنوب الحلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة اربعة عمال بحريق في احد الافران جنوب الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).