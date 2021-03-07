البابا للعراقيين: صبركم هو ما جعلني أحج الى العراق

2021/03/07 | 17:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / خاطب بابا الفاتيكان فرنسيس العراقيين جميعا ، خلال عظة القداس الالهي الاكبر في ملعب فرانسو حريري بمدينة اربيل ، بالقول :" ان صبركم هو ما جعلني أحج إلى العراق ، وقد اتيت حاجاً لأشكركم"./انتهى5

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