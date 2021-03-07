الداخلية توضح حقيقة منح قدم لضباطها ومنتسبيها

2021/03/07 | 17:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، حقيقة منح قدم لضباطها ومنتسبيها.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور كتاب يتضمن منح قدم لمدة ٦ أشهر للضباط، وسنتين للمنتسبين".ودعت الداخلية، جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول اي معلومات لم تصدر عن الجهات المختصة في الوزارة".

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