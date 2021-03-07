البابا يصل الى ملعب فرانسوا حريري لترأس القداس الالهي

2021/03/07 | 17:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]وصل بابا الفاتيكان فرنسيس، الاحد، الى ملعب فرانسوا حريري في اربيل لاقامة القاداس الالهي.

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