2021/03/07 | 17:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أغلقت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، اليوم الأحد، أحد المقاهي بسبب تقديمه القهوة لزبائنه في ”مراضع“ الأطفال بعد توثيق ذلك بمقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتم إغلاق المقهى بعد تلقي الوزارة عدة شكاوى بشأن ترويج المقهى لفكرة غريبة من خلال تقديم القهوة بهذه المراضع، وهو ما يدخل ضمن أساليب خدش الحياء العام، وتشويه صورة الأنشطة التجارية ومخالف للوائح المعمول بها، بحسب تقارير لوسائل إعلام محلية، اطلع عليها "ناس".

وسبق أن وثقت حسابات إخبارية إقبال الزبائن على المقهى الذي لجأ إلى هذه المراضع، التي انتشرت في بعض المدن العربية والتي سرعان ما منعتها للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلا عن مخالفتها للعادات والتقاليد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الكويتية تغلق مطعماً يقدم القهوة بـ’مميات’ الأطفال!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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