السلطات الكويتية تغلق مطعماً يقدم القهوة بـ”مميات” الأطفال!

2021/03/07 | 17:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أغلقت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، اليوم الأحد، أحد المقاهي بسبب تقديمه القهوة لزبائنه في “مراضع” الأطفال بعد توثيق ذلك بمقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتم إغلاق المقهى بعد تلقي الوزارة عدة شكاوى بشأن ترويج المقهى لفكرة غريبة من خلال تقديم القهوة بهذه المراضع، وهو ما يدخل ضمن أساليب خدش الحياء العام، وتشويه […]

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