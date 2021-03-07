روحاني يدعو إلى تجنب لغة التهديد في أي مفاوضات حول الملف النووي

2021/03/07 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول إلى تجنب لغة التهديد أو ممارسة الضغوط في أي مفاوضات مع طهران حول الملف النووي.

وقال روحاني خلال استقباله وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إن الطريقة الأفضل لحل المشاكل مع الشركاء الأوروبيين على مختلف المستويات الثنائية، الإقليمية والدولية، هي إجراء محادثات على أساس الاحترام المتبادل بعيدا عن لغة التهديد وممارسة الضغوط.

وانتقد روحاني عدم مبادرة أوروبا بتنفيذ تعهداتها حيال الاتفاق، مبينا أن إيران التزمت بتعهداتها حيال الاتفاق وحافظت عليه وهي الطرف الوحيد الذي دفع ثمن ذلك.

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