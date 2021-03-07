الحكومة الإيرانية لا تعلق.. والصحف ترحب بزيارة البابا للعراق

2021/03/07 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

امتنعت الحكومة الإيرانية عن اصدار موقف رسمي لغاية الان حول زيارة البابا فرنسيس الى العراق.

وأبدت غالبية الصحف الإيرانية ترحيبا بالزيارة التي تعد الأولى من نوعها الى العراق، ونشرت صورا من لقاءات الحبر الأعظم على صفحتها الأولى.

وقالت صحيفة سازندكي في هذا السياق ان زيارة بابا الفاتيكان تحمل رسالة سلام الى العراق، واصفة اللقاء الذي جمعه بالمرجع الديني السيد علي السيستاني بأنه الحدث الأبرز في الحوار بين الأديان، في حين علقت صحيفة “رسالت” قائلة ان زيارة البابا فرنسيس للعراق فرصة ثمينة للسلام، وأنها تخفف من معاناة المسيحيين في البلاد.

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