معرقلات موازنة 2021 “تتوسع” بعيدًا عن حصة الاقليم: 4 فقرات تقف ضد إقرار الموازنة

2021/03/07 | 18:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بدأ الحديث يتصاعد عن معوقات جديدة ومختلفة امام موازنة 2021، بعد ان كان الحديث يقتصر على حصة اقليم كردستان فقط.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار في تصريحات للوكالة الرسمية، إن “هناك أربعة معرقلات تعيق عملية التصويت على قانون الموازنة العامة للعام الحالي”.

وأضاف، أن “المعرقل الأول يتعلق بالتوافق السياسي والاخر حصص المحافظات فيما يتعلق الثالث بالدرجات الوظيفية ويتعلق الرابع بحصة إقليم كردستان”.

وأشار الى أن “ما يشاع حول تضمين فقرة في موازنة 2021 تتعلق بفرض ضرائب على رواتب الموظفين غير صحيح”، لافتا الى أن “اللجنة المالية حذفت هذه الفقرة ولم تكن هناك ضرائب أو استقطاع على رواتب الموظفين في الموازنة”.

يشار الى أن وزير المالية علي علاوي رجح في وقت سابق أن يضع مجلس النواب ضريبة الدخل على جميع الرواتب.

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