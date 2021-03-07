تعليق جديد من المالية النيابية: 4 عوائق تقف أمام إقرار الموازنة

2021/03/07 | 18:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت اللجنة المالية النيابية عدم وجود أي ضرائب ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2021 على رواتب الموظفين.

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وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (7 اذار 2021)، إن "هناك أربعة معرقلات تعيق عملية التصويت على قانون الموازنة العامة للعام الحالي".

وأضاف، أن "المعرقل الأول يتعلق بالتوافق السياسي والاخر حصص المحافظات فيما يتعلق الثالث بالدرجات الوظيفية ويتعلق الرابع بحصة إقليم كردستان".

وأشار الى أن "ما يشاع حول تضمين فقرة في موازنة 2021 تتعلق بفرض ضرائب على رواتب الموظفين غير صحيح"، لافتا الى أن "اللجنة المالية حذفت هذه الفقرة ولم تكن هناك ضرائب أو استقطاع على رواتب الموظفين في الموازنة".

يشار الى أن وزير المالية علي علاوي رجح في وقت سابق أن يضع مجلس النواب ضريبة الدخل على جميع الرواتب.

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