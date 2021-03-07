2021/03/07 | 18:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا فرنسيس: سأغادر إلى روما لكن العراق باق في قلبي دائماً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا فرنسيس: سأغادر إلى روما لكن العراق باق في قلبي دائماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).