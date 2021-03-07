المالية النيابية: لا ضرائب على الرواتب

2021/03/07 | 18:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، الجدل حول إمكانية فرض ضرائب على رواتب الموظفين من عدمها.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن مقرر اللجنة احمد الصفار، قوله، إنه "عدم وجود أي ضرائب ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2021 على رواتب الموظفين"، مشخصاً "أربعة معرقلات تعيق عملية التصويت على قانون الموازنة".

وأضاف، أن "المعرقل الأول يتعلق بالتوافق السياسي والاخر حصص المحافظات فيما يتعلق الثالث بالدرجات الوظيفية ويتعلق الرابع بحصة إقليم كوردستان".

وأشار الى أن "ما يشاع حول تضمين فقرة في موازنة 2021 تتعلق بفرض ضرائب على رواتب الموظفين غير صحيح"، مشيرا الى أن "اللجنة المالية حذفت هذه الفقرة ولم تكن هناك ضرائب أو استقطاع على رواتب الموظفين في الموازنة".

PUKmedia عن واع

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