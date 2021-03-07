صور.. اليوم الذي انتفضت فيه السليمانية

2021/03/07 | 18:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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اقامة مراسم تشييع المناضل شهاب وهاب في النرويج

اقيمت اليوم الجمعة مراسيم تشييع الدكتور شهال وهاب في مقبرة الفاسيت في مملكة النرويج.

وجرت المراسم بحضور عائلة الفقيد واصدقائه وممثل...

وفاة المناضل شهاب وهاب في النرويج الهجرة تعبّر عن قلقها ازاء اوضاع اللاجئين العراقيين في الاردن

الشاعر العراقي ظافر الأسدي: الشعر بمستواه الحالي ينطق عن روح الانسان

ظافر ضهد الأسدي شاعر عرقي من مواليد مدينة ذي قار جنوب العراق ، بدأ بكتابة الشعر منذ نعومة أظافره ومازال مستمرا ليومنا هذا، فهو عضو الأتحاد العربي الدولي للشعراء والكتاب العرب، يكتب عن السلم والسلام...

الشاعرة برشنك الصالحي: الصدق معيار للناجحين رئيس نادي غاز الشمال: نسعى للارتقاء بفرقنا الرياضية

قمع النشطاء والصحافيين بقانون 1969 الاتحادي في اقليم كوردستان

عادت السلطات في اقليم كوردستان لتزيد الخناق على حريّة العمل الصحافي في الإقليم المثقل بالفساد والديون المتراكمة وأزمة تأخر توزيع الرواتب.

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