إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.. القاهرة تؤكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الليبي

2021/03/07 | 18:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، تطورات الأزمة الليبية، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش.

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